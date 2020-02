Aserbaidschan ist eines der Länder, die am meisten in Montenegro investieren

Podgorica, 4. Februar, AZERTAC

Der Bürgermeister der montenegrinischen Stadt Bar, Dusan Raicevic, ist mit Seyran Mirzazade, dem Direktor des Zentrums für kulturelle und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Montenegro und Mahir Jafarov, der Berater der aserbaidschanischen Botschaft in diesem Land zusammengetroffen.

Die Seiten tauschten sich bei dem Treffen über wirtschaftliche Möglichkeiten der Stadt Bar sowie über die bilaterale Zusammenarbeit im Bereich Tourismus und andere Themen aus.

Mahir Jafarov sprach die engen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Montenegro in fast allen Bereichen an und stellte fest, Aserbaidschan sei eines der Länder, die am meisten in Montenegro investieren