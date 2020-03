Aserbaidschan leistet OIC finanzielle Hilfe

Baku, 6. März, AZERTAC

Auf Anfrage der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) bezüglich der schwierigen sozioökonomischen Lage in der Sahelzone in Afrika hat das Ministerkabinett der Republik Aserbaidschan der Organisation im Namen von Präsident Ilham Aliyev eine finanzielle Hilfe in Höhe von 100.000 US-Dollar gleistet, um die Verwandlung des OIC-Büros in Niger in ein Regionalbüro zu unterstützen, wie der Pressedienst des Außenministeriums gegenüber AZERTAC erklärte.