Aserbaidschan liefert 2020 insgesamt 12,3 Milliarden Kubikmeter Erdgas per Pipelines in die Türkei und nach Georgien

Baku, 8. Februar, AZERTAC

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 11,1 Milliarden Kubikmeter Erdgas per Pipelines in die Türkei und 1,2 Milliarden Kubikmeter nach Georgien geliefert, wie AZERTAC unter Bezugnahme auf das Energieministerium mitteilte.

Im Jahr 2020 verkaufte Aserbaidschan insgesamt 13,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas ins Ausland. Die Gasverkäufe ins Ausland stiegen gegenüber 2019 um 1,8 Milliarden Kubikmeter oder 15,6 Prozent.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass seit dem 31. Dezember 2020 Erdgas aus Aserbaidschan über die am 15. November 2020 in Betrieb genommene Transadriatische Pipeline (TAP)

nach Europa transportiert wird.