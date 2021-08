Aserbaidschan mit 36-köpfigem Team zu den Paralympics

Baku, 11. August, AZERTAC

Das Aserbaidschanische Nationale Paralympische Komitee tritt mit 12 Athletinnen und 24 Athleten bei den Paralympics an, die vom 24. August bis 5. September in Tokio stattfinden.

Wie AZERTAC unter Bezugnahme auf das Aserbaidschanische Nationale Paralympische Komitee berichtet, gewannen aserbaidschanische Athleten bei den vorangegangenen Paralympischen Spielen insgesamt 38 Olympia-Medaillen (9x Gold, 18x Silber, 11x Bronze).

Das 36-köpfige aserbaidschanische Team wird bei den Paralympics in Tokio in 6 Sportarten in 47 Kategorien an elf Wettkampftagen um Olympia-Medaillen kämpfen.