Aserbaidschan nimmt am Gipfeltreffen des Forums Gas exportierender Länder teil

Baku, 27. November, AZERTAC

Aserbaidschan wird beim fünften Gipfel des Forums Gas exportierender Länder (Gas Exporting Countries Forum - GECF) durch den Minister für Energie vertreten sein.

Laut der Auskunft des Ministeriums für Energie gegenüber AZERTAC traf der Minister Parviz Schahbazov berits in Äquatorialguinea ein, um am Gipfeltreffen teilzunehmen. Am 28. und 29. November finden in der Hauptstadt von Äquatorialguinea, Malabo, im Rahmen des GECF-Forums ein Treffen von Ministern sowie der fünfte Gipfel der Staats- und Regierungschefs statt.

Bei dem Gipfel werden der aktuelle Zustand und die Perspektiven des globalen Gasmarktes sowie die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den Gas exportierenden Ländern erörtert. Es wird die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung erwartet.