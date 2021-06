Aserbaidschan präsentiert sein touristisches Potenzial in der Türkei

Baku, 28. Juni, AZERTAC

Das touristische Potenzial Aserbaidschans wird an einem nationalen Stand auf der Messe “ACE of MICE” in der türkischen Stadt Istanbul gefördert.

Die achte Auflage der Messe mit 200 Ständen findet vom 28. bis zum 30. Juni statt, wie die Agentur für Tourismus gegenüber AZERTAC erklärte.

Die “ACE of MICE” ist die führende Veranstaltung für die MICE-Branche in der Türkei. Es ist zu erwarten, dass diesjährige Messe während der drei Tage von 15 000 Besuchern besucht wird.