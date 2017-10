Aserbaidschan respektiert territoriale Integrität des spanischen Volks

Baku, 28. Oktober, AZERTAC

Die Republik Aserbaidschan respektiert die territoriale Integrität, Verfassung und den Willen des spanischen Volks und erkennt den Unabhängigkeitsausruf Kataloniens nicht an. Das gab der Pressesprecher des Außenministeriums Hikmat Hajiyev der Nachrichtenagentur AZERTAC bekannt.

Er sagte: "Baku unterstütze die spanische Verfassung, territoriale Integrität und politische Einheit des Landes und ist für eine Lösung des Problems auf der Grundlage der spanischen Verfassung und Gesetze. Die vom katalonischen Parlament angenommene Unabhängigkeitserklärung sei nicht richtig. Dieser einseitige Schritt würde sich mit der spanischen Verfassung und mit den Gesetzen nicht decken. Außerdem würde er nicht den Willen Spaniens und des regionalen Volks reflektieren. Versuche, die territoriale Integrität Spaniens einseitig zu verletzen, begleitet von der Verletzung der spanischen Verfassung und der Gesetze, seien inakzeptabel, und widersprechen dem Willen des spanischen Volkes und der Zentralregierung."

Die Republik Aserbaidschan leidet seit mehr als 30 Jahren an der Verletzung seiner territorialen Integrität und dem Separatismus. Der am Ende der 1980er-Jahre von Armeniern in der Autonomen Oblast Bergkarabach (AOBK) der Aserbaidschanischen SSR begonnene Separatismus wurde von einer schweren Verletzung der Verfassung der UdSSR und Gesetze der UdSSR begleitet.

Am 10. Dezember 1991 wurde entgegen dem Willen des aserbaidschanischen Volkes ein illegales und illegales Referendum über die Unabhängigkeit der Region mit Teilnahme der einzigen armenischen Gemeinde von Berg-Karabach abgehalten. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR begann Armenien einen offenen Krieg gegen Aserbaidschan und besetzte die Region Berg-Karabach und sieben umliegende Rayons Aserbaidschans und verfolgte eine ethnische Säuberungspolitik gegen die aserbaidschanische Stammbevölkerung in den besetzten Gebieten. Die Aggression und Besetzung Armeniens gegen Aserbaidschan geht weiter, so Hikmat Hajiyev.