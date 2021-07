Aserbaidschan schickt 40.000 Corona-Impfstoffdosen nach Kirgisien

Bischkek, 17. Juli, ASERTAC

Aserbaidschan hat im Rahmen des COVAX-Programms 40.000 Corona-Impfstoffdosen AstraZeneca als humanitäre Hilfe nach Kirgisien geschickt.

Der stellvertretende kirgisische Außenminister Adakhan Madumarov und andere Beamten nahmen an der Zeremonie zur Übergabe von Impfstoffen am internationalen Flughafen Manas teil.

Bei der Zeremonie dankte Madumarov dem befreundeten Land Aserbaidschan für humanitäre Hilfe in einer Zeit, in der die epidemiologische Lage in Kirgisien schwierig ist. Er sagte, dass dieser Schritt eine Manifestation der Brüderlichkeit zwischen den beiden Ländern ist.

Eine Vereinbarung über die Bereitstellung humanitärer Hilfe wurde bei einem Besuch des kirgisischen Außenministers Ruslan Kasakbajew in Aserbaidschan Anfang Juli dieses Jahres erzielt.

Hier sei erwähnt, dass Aserbaidschan im April des vorigen Jahres im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 64 Tonnen humanitäre Hilfe nach Kirgisien geschickt hat.