Aserbaidschan schickt Frankreich eine Protestnote

Baku, 28. Oktober, AZERTAC

Laurent Wauquiez, Präsdent der Region Auvergne-Rhône-Alpes Frankreichs traf letzte Woche bei einem Besuch in Eriwan mit dem "Außenminister" des von der Republik Armenien in den besetzten Gebieten der Republik Aserbaidschan errichteten separatistischen Regimes, Masis Mailyan, zusammen und unterzeichnete eine "gemeinsame Erklärung" mit ihm.

In diesem Zusammenhang wurde der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter Frankreichs in Aserbaidschan, Zacharie Gross, am Montag, dem 28. Oktober zu einem Gespräch ins Außenministerium eingeladen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Außenministeriums gegenüber AZERTAC fand im Ministerium ein Treffen vom stellvertretenden aserbaidschanischen Außenminister, Khalaf Khalafov, mit dem Botschafter dieses Landes statt.

Der Botschafter wurde darüber informiert, dass die Herausforderungen, die in dieser Erklärung ihren Niederschlag gefunden haben, den Verhandlungsprozess für die Beilegung des Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach beinträchtigen und eine Unterstützung für aggressive Position Armeniers zur Änderung des Formats dieser Verhandlungen widerspiegeln.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die französische Regierung allen lokalen Präfekturen und Hochkommissaren auf der Ebene der Außen- und Innenministerien eine Anweisung gesandt hatte, mit allen illegalen Regimen, die von der französischen Regierung nicht anerkannt werden, einschließlich der selbsternannten Republik und international nicht anerkannten Republik Berg-Karabach, keine Dokumente über die Zusammenarbeit zu unterzeichnen.

Jedoch fahren kommunalen und lokalen Behörden Frankreichs mit der Unterzeichnung derartiger illegaler "Dokumente" fort, das eines von führenden Ländern der Europäischen Union und Ko Vorsitzender der OSZE Minsk-Gruppe ist. Man teilte dem französischen Diplomaten mit, dass solche unerwünschten Tendenzen eine unparteiische und unvoreingenommene Rolle dieses Landes in den Schatten stellen und als negatives Vorbild für andere EU-Mitgliedstaaten hingestellt werden können.

Der französische Botschafter wurde darauf aufmerksam gemacht, dass das französische Außenministerium gebeten wird, sich in diese Angelegenheit einzumischen und seine Stellung dazu zu nehmen.

Botschafter Gross erklärte wiederum, dass solche Schrittunternehmungen der lokalen und kommunalen Behörden keine Rechtskraft haben und nicht die Position der französischen Regierung widerspiegeln. Der Diplomat sagte, dass Frankreichs Position zur Beilegung des Konfliktes zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach grundsätzlich und unverändert sei. Der französische Botschafter sagte, dass die Reise von Laurent Wauquiez nach Eriwan nicht von der französischen Regierung unterstützt wurde und sein Treffen mit einem Vertreter des so genannten Gremiums stattfand, nachdem der offizielle Teil des Besuchs abgeschlossen war und der französische Botschafter zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend war.