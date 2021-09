Aserbaidschan schließt Paralympics in Tokio mit 14 Gold-, 1 Silber- und 4 Bronzemedaillen ab

Baku, 4. September, AZERTAC

Die 16. Paralympischen Sommerspiele "Tokio 2020" waren für aserbaidschanische Athleten von Erfolg gekrönt.

Die 36-köpfige aserbaidschanische Mannschaft kämpfte bei den Paralympics in Tokio in 6 Sportarten in 47 Kategorien an elf Wettkampftagen um Olympia-Medaillen und schloss die Spiele mit 19 Medaillen ab. 14 davon sind Gold-, 1 Silber- und 4 Bronzemedaillen, teilte AZERTAC mit.