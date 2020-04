Aserbaidschan startet Produktion von Masken

Sumgayit, 8. April, AZERTAC

Aserbaidschan hat begonnen, Masken zu produzieren. Im Auftrag von Präsident Ilham Aliyev wurden alle notwendigen Nähmaschinen, Anlagen und Rohstoffe zur Herstellung medizinischer Masken nach Aserbaidschan gebracht. Damit wurde eine Werkstatt für Maskenproduktion in kurzer Zeit in Betrieb genommen. Das Werk funktioniert im Chemie-Industrie-Park in der Stadt Sumgayit und beschäftigt aktuell 30 Menschen. Die Fabrik ist angesichts der schnellen Verbreitung des Coronavirus von kolossaler Bedeutung und kann pro Tag 120.000 Masken produzieren.

Eine weitere Produktionslinie soll in naher Zukunft in Betrieb genommen werden.

In der zweiten Phase wird sich die tägliche Produktionskapazität für die Produktion von Masken von 200.000 auf 250.000 Einheiten ausweiten.