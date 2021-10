Aserbaidschan steigert Gasexporte nach Europa und in die Türkei

Baku, 14. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschan plant, die Gasexporte nach Europa und in die Türkei bis 2022 auf 16 Milliarden Kubikmeter zu steigern.

Das erklärte der aserbaidschanische Energieminister Parviz Schahbazov im Rahmen der Veranstaltung “Russische Energiewoche“.

Der Minister sagte, dass 6 Milliarden Kubikmeter von 16 Milliarden Kubikmeter Erdgas nach Europa und 10 Milliarden Kubikmeter in die Türkei exportiert werden. Aserbaidschan beabsichtigt ab 2023 zusätzlich 3,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas in die Türkei zu liefern, so Minister Schahbazov.