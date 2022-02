Aserbaidschan übergibt 8 weitere armenische Militärangehörige an Armenien

Baku, 7. Februar, AZERTAC

Aserbaidschan, das den Prinzipien des Humanismus weiter verpflichtet bleibt, hat am Montag, dem 7. Februar 8 weitere Militärangehörige armenischer Herkunft an die armenische Seite übergeben.

Laut der Auskunft der staatlichen Kommission für Gefangene, Vermisste und Geiseln gegenüber AZERTAC wurden an die armenische Seite übergebene Soldaten am 16. November 2021 festgehalten, als die aserbaidschanische Armee die Provokation der armenischen Streitkräfte in Richtung Kelbadschar an der Grenze verhinderte.