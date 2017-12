Aserbaidschan und ADB unterzeichnen einen Kreditvertrag

Baku, 22. Dezember, AZERTAC

Die Republik Aserbaidschan und die Asiatische Entwicklungsbank (Asian Development Bank-ADB) haben am Freitag, dem 22. Dezember einen Vertrag über die Gewährung eines syndizierten Kredits in Höhe von 524,5 Millionen US-Dollar für das Projekt für die Erschließung des Gasfeldes Schah Denis unterzeichnet. Der Kredit mit einer Garantie wurde der Aktiengesellschaft “Südlicher Gaskorridor“ bereitgestellt.

Die Kredit- und Garantieverträge wurden von Finanzminister Aserbaidschans Samir Scharifov und dem Generaldirektor der Aktiengesellschaft “Südlicher Gaskorridor“ Afgan Isayev unterzeichnet.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass der Direktkredit in Höhe von 500 Millionen US-Dollar mit einer Staatsgarantie und mit 15 Jahren Laufzeit von der ADB im Mai des laufenden Jahres gewährt worden ist.

Die ADB wurde 1966 gegründet. 67 Länder ist Mitglied von ADB. Aserbaidschan trat der ADB am 22. Dezember 1999 bei. Aserbaidschan war im Jahr 2015 Gastgeber der 48. Jahrestagung des Verwaltungsrates der Bank.

Der 3500 Kilometer lange südliche Gaskorridor bringt spätestens 2020 Erdgas aus Aserbaidschan in die Europäische Union. Die anfängliche Durchlassfähigkeit der Pipeline wird voraussichtlich auf 16 Milliarden Kubikmeter pro Jahr geschätzt. Über 6 Milliarden Kubikmeter werden in der Mitte 2018 in die Türkei und 10 Milliarden Kubikmeter nach Europa geliefert werden.

Aktionäre sind am Projekt "TANAP" so beteiligt: Geschlossene AG “Südlicher Gaskorridor“ (58%), BOTAS (30%) und BP (12%).