Aserbaidschan und Afghanistan erörtern bilaterale Zusammenarbeit

Baku, 26. November, AZERTAC

Der Außenminister der Republik Aserbaidschan, Jeyhun Bayramov, führte ein Telefongespräch mit dem Außenminister der Islamischen Republik Afghanistan, Mohammad Hanif Atmar.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Außenministeriums gegenüber AZERTAC erörterten die Minister die jüngste Situation in der Region. Die Seiten betonten die Wichtigkeit der Umsetzung der am 10. November unterzeichneten trilateralen Erklärung . Die Minister erörterten eine Reihe von Fragen, die sich aus dieser Erklärung hervorgehen, und wiesen auf die Bedeutung des Abkommens in Hinsicht auf die Gewährleistung eines dauerhaftem Friedens und der Sicherheit und der Verbesserung des Wohlstands der Völker der Region.

Die Minister zeigten sich zufrieden mit der Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern auf bilateraler Ebene und diskutierten Möglichkeiten für die Ausweitung der Zusammenarbeit auf multilateralen Plattformen.

Die Seiten tauschten sich auch über andere Fragen von beiderseitigem Interesse aus.