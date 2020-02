Aserbaidschan und Belarus erörtern Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen

Minsk, 7. Februar, AZERTAC

Der Außerordentliche und Bevollmächtigte Botschafter Aserbaidschans in Belarus, Latif Gandilow, ist am Freitag, dem 7. Februar mit dem Staatssekretär des Sicherheitsrates von Belarus, Andrej Rawkow, zusammengetroffen. Das erklärte die Botschaft gegenüber dem belarussischen AZERTAC-Büro. Im Mittelpunkt des Treffens standen Fragen der belarussisch-aserbaidschanischen Zusammenarbeit im Bereich der industriellen Zusammenarbeit, des Handels, der Wirtschaft und des Energiesektors sowie Probleme der internationalen und regionalen Sicherheit. Die Parteien stellten fest, dass sich die bilateralen Beziehungen in allen Bereichen von einer positiven Dynamik geprägt sind, und bekräftigten ihre Treue gegenüber dem Kurs auf strategische Partnerschaft, Stärkung und Ausbau der Kontakte sowie auf die Entwicklung gemeinsamer Projekte im Bereich der Sicherheit.