Aserbaidschan und Beneluxstaaten unterzeichnen Abkommen über visumfreies Reiseregime für die Inhaber von Dienstpässen

Brüssel, 23. November, AZERTAC

Im Rahmen des Arbeitsbesuches von Präsident Ilham Aliyev im Königreich Belgien wurde am 23. November ein “Abkommen über visumfreies Reiseregime für die Inhaber von Dienstpässen“ zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und den Regierungen von Beneluxstaaten“ unterzeichnet.

Das Abkommen wurde im Gebäude des Generalsekretariats von Beneluxländern in Brüssel vom Botschafter Aserbaidschans in Belgien Fuad Isgandarov, der Botschafterin der Niederlande in Belgien Miriam Van des Heuvel, dem ständigen Vertreter Belgiens bei der Europäischen Union François Roux und dem ständigen Vertreter von Luxemburg bei der Europäischen Union George Friden unterzeichnet.

Vugar Seyidov, AZERTAC

Brüssel