Aserbaidschan und Georgien erörtern weitere Vertiefung der Zusammenarbeit

Baku, 5. Mai, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 5. Mai traf der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov mit dem stellvertretenden georgischen Premierminister und Außenminister Dawit Salkaliani zusammen.

Bei dem Treffen, das im Rahmen des aktuellen Besuchs des georgischen Premierministers Irakli Garibashvili in Aserbaidschan stattfand, diskutierten die Minister zunächst unter vier Augen und dann in erweitertem Format die Möglichkeiten für die weitere Vertiefung der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Tourismus und anderen Bereichen, wie der Pressedienst des Außenministeriums gegenüber AZERTAC erklärte.

Die Seiten tauschten sich auch über Themen aus, die auf der bilateralen Agenda stehen.

Die Minister erörterten auch andere Fragen von beiderseitigem Interesse.