Aserbaidschan und Iran diskutieren Zusammenarbeit im Verkehrssektor

Teheran, 4. Dezember, AZERTAC

Eine Delegation unter der Leitung des stellvertretenden Premierministers der Republik Aserbaidschan, Ko-Vorsitzenden der aserbaidschanisch-iranischen zwischenstaatlichen Kommission für Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel und humanitäre Hilfe Schahin Mustafayev weilt zu einem Besuch im Nachbarland Iran.

AZERTAC zufolge traf sich Schahin Mustafayev im Rahmen der Visite mit dem iranischen Minister für Straßen und Stadtentwicklung, Mohammad Eslami.

Beim Treffen wurde die wichtige Rolle der Beziehungen zwischen dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und dem Präsidenten der Islamischen Republik Iran, Hassan Rouhani, hervorgehoben, die auf gegenseitigem Respekt beruhen.

Zudem wurde betont, dass zwischen Präsidenten von Aserbaidschan und Iran in den letzten 5 Jahren 13 Treffen sowie 24 Geschäftsforen und Geschäftstreffen stattgefunden haben und mehr als 100 gegenseitige Besuche organisiert wurden. Bisher wurden mehr als 150 Dokumente zwischen beiden Ländern unterzeichnet. Ca. 1.500 iranische Unternehmen sind in Aserbaidschan in den Bereichen Industrie, Bauwesen, Dienstleistungen, Kommunikation, Handel, Verkehr, Landwirtschaft usw. tätig. Der Iran hat 3,4 Milliarden US-Dollar in die aserbaidschanische Wirtschaft investiert.

Schahin Mustafayev betonte, dass der Ausbau des Verkehrskorridors die Ausweitung der aserbaidschanisch-iranischen Wirtschaftsbeziehungen insbesondere der Beziehungen im Bereich Güterverkehr, Handel und Tourismus positiv beeinflussen wird.

Der iranische Minister für Straßen und Stadtentwicklung, Mohammad Eslami, sagte seinerseits, dass sein Land der Weiterentwicklung der Beziehungen zu Aserbaidschan besondere Bedeutung beimesse, und wies darauf hin, dass weitere Maßnahmen zur Ausweitung der aserbaidschanisch-iranischen Zusammenarbeit getroffen werden.

Beim Treffen fand ein Meinungsaustausch zu Fragen von beiderseitigem Interesse statt.