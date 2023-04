Aserbaidschan und Israel erörtern Ausweitung bilateraler Beziehungen

Baku, 20. April, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister, Jeyhun Bayramov, traf sich am Mittwoch mit einer Delegation um den israelischen Außenministers Eli Cohen.

Minister Bayramov sprach im Laufe des Gesprächs bilaterale und multilaterale Kooperationsbeziehungen zwischen den beiden Ländern an und wies darauf hin, dass Aserbaidschan dem Ausbau der Zusammenarbeit mit Israel in verschiedenen Richtungen große Bedeutung beimesse.

Die Chefdiplomaten der beiden Länder tauschten sich ausführlich über verschiedene Aspekte der weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Energie, Bildung, Hochtechnologie, Digitalisierung, Tourismus, humanitäre Hilfe und auf anderen Gebieten aus. Sie äußerten sich lobend über die Arbeit der Gemeinsamen Kommission zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der israelischen Regierung und zeigten sich zuversichtlich, dass sie zur weiteren Diversifizierung der Beziehungen beitragen werde.

Minister Bayramov sprach die historisch wachsenden Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen zwischen Aserbaidschan und Israel an und betonte die Bedeutung gegenseitiger Besuche und Kontakte zwischen den beiden Ländern für die Ausweitung dieser Beziehungen. Der aserbaidschanische Chefdiplomat sagte, dass Treffen und Diskussionen im Hinblick auf die weitere Vertiefung der Partnerschaft und die Weiterentwicklung des Dialogs von großer Bedeutung seien.

Die Seiten zeigte sich zuversichtlich, dass die Eröffnung der aserbaidschanischen Botschaft in Israel zur Stärkung der aserbaidschanischen-israelischen Beziehungen beitragen würde, die sich in den letzten 30 Jahren entwickelt haben und qualitativ in eine neue Etappe eingetreten sind.

Die Seiten erklärten sich bereit, den politischen Dialog über internationale und regionale Fragen auf verschiedenen Ebenen sowie die Beziehungen in allen Bereichen weiter zu entwickeln.

Im Laufe des Gesprächs erörterten die Minister auch andere Themen von gemeinsamem Interesse.

Beim Treffen unterzeichneten die Chefdiplomaten ein Programm für Zusammenarbeit im Bildungsbereich zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der Regierung des Staates Israel für 2023-2026.