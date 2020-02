Aserbaidschan und Italien unterzeichnen zwischenstaatliche Dokumente

Rom, 20. Februar, AZERTAC

Nachdem das Treffen in einem erweiterten Kreis zu Ende gegangen war, wurden mit Teilnahme des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und dem Ministerpräsidenten Italiens, Giuseppe Conte, eine Reihe von Dokumenten unterzeichnet.

AZERTAC zufolge tauschten Präsident Ilham Aliyev und Regierungschef Giuseppe Conte "Gemeinsame Erklärung zur Festigung der multilateralen strategischen Partnerschaft zwischen der Republik Aserbaidschan und der Republik Italien" aus.

Darüber hinaus wurden mehrere Memoranden of Understanding über die Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Kultur, Sport, Landwirtschaft, Investitionen, Verteidigung, Wirtschaft, Bildung Verkehr und in anderen Sektoren unterzeichnet.

Zudem wurde eine Absichtserklärung zwischen dem Außenministerium der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit der Italienischen Republik unterschrieben.