Aserbaidschan und Jordanien intensiveren Handelsbeziehungen

Baku, 15. Dezember, AZERTAC

Aserbaidschan und Jordanien intensiveren die Handelsbeziehungen.

Das sagte der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter des Königreichs Jordanien in Aserbaidschan Mohammad Nassar Ibrahim al-Habashneh. Trotz aller Herausforderungen entwickeln sich die Beziehungen, einschließlich die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern. Die beiden Länder intensivieren die Beziehungen auch in den Bereichen Handel und Investitionen, fügte der Botschafter hinzu.

Der jordanische Botschafter wies darauf hin, der Tourismus sei einer der vielversprechendsten Bereiche der Zusammenarbeit. Die weitere Verbesserung der Zusammenarbeit auf diesem Gebiet würde zur Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern beitragen, fügte der Diplomat hinzu. Eine Vielzahl an touristischen Stätten in den beiden Ländern eröffnen große Möglichkeiten für die Zusammenarbeit in diesem Bereich", sagte Mohammad Nassar Ibrahim al-Habashneh.