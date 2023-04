Aserbaidschan und Kasachstan unterzeichnen Dokumente AKTUALISIERT VIDEO

Astana, 10. April, AZERTAC

Am Montag, dem 10. April hat in Astana nach einem Treffen in einem erweiterten Format mit Teilnahme der Präsidenten von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und von Kasachstan, Kassym-Jomart Tokayev, die Unterzeichnung einer Reihe von Dokumenten zwischen Aserbaidschan und Kasachstan stattgefunden, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und der Präsident der Republik Kasachstan, Kassym-Jomart Tokayev, unterzeichneten ein „Protokoll über die Gründung des Obersten Zwischenstaatlichen Rates der Republik Aserbaidschan und der Republik Kasachstan“ und die gemeinsame Erklärung der Staatsoberhäupter.

Der Vorstandsvorsitzende der Aserbaidschanischen Staatlichen Nachrichtenagentur (AZERTAC) Vugar Aliyev und die Generaldirektorin der Gemeinnützigen Aktiengesellschaft „Teleradiokomplex des Präsidenten der Republik Kasachstan“ Raushan Kazhibayeva unterzeichneten ein „Memorandum über das gegenseitige Verständnis und die Zusammenarbeit zwischen der Aserbaidschanischen Staatlichen Nachrichtenagentur von (AZERTAC) und der Gemeinnützigen Aktiengesellschaft „Teleradiokomplex des Präsidenten der Republik Kasachstan“.

Der Botschafter der Republik Aserbaidschan in der Republik Kasachstan, Aghalar Atamoghlanov, und der Direktor des Instituts für angewandte ethnopolitische Studien Kasachstans, Talgat Kaliyev, unterzeichneten ein „Memorandum über die wissenschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit zwischen dem Internationalen Zentrum für Multikulturalismus Baku und dem Institut für angewandte ethnopolitische Studien Kasachstans".

Der Vorstandsvorsitzende der Agentur zur Entwicklung des kleinen und mittleren Unternehmens in Aserbaidschan (KOBIA), Orkhan Mammadov, und der Vorstandsvorsitzende der Internationalen Handelskammer von Kasachstan, Ayan Yerenov, unterschrieben ein „Memorandum of Understanding zwischen der Agentur zur Entwicklung des kleinen und mittleren Unternehmens in Aserbaidschan und die Internationale Handelskammer von Kasachstan“.

Der Präsident der Aserbaidschanischen Nationalen Akademie der Wissenschaften, Isa Habibbayli, und der Präsident der Republikanischen Privatvereinigung „Nationale Akademie der Wissenschaften der Republik Kasachstan“, Murat Zhurinov, unterzeichneten eine „Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Wissenschaften zwischen der Aserbaidschanischen Nationalen Akademie der Wissenschaften und der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Republik Kasachstan“.

Der Botschafter der Republik Aserbaidschan in der Republik Kasachstan, Aghalar Atamoghlanov, und der Präsident der „Otandastar-Stiftung“ der Republik Kasachstan, Abzal Saparbekuly, unterzeichneten ein „Memorandum of Understanding“ zwischen dem Staatlichen Komitee für die Arbeit mit der Diaspora der Republik Aserbaidschan und der „Otandastar-Stiftung " der Republik Kasachstan".

Der Minister für Jugend und Sport der Republik Aserbaidschan Farid Gayibov und der Minister für Information und soziale Entwicklung der Republik Kasachstan Darkhan Kydyrali unterzeichneten eine „Absichtserklärung über die Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium für Jugend und Sport der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Information und soziale Entwicklung Republik Kasachstan“.