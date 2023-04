Aserbaidschan und Kasachstan unterzeichnen eine Absichtserklärung über Zusammenarbeit zwischen KMU

Baku, 11. April, AZERTAC

Am Montag, dem 10. April wurden in Astana im Rahmen des Staatsbesuchs des Staatspräsidenten von Aserbaidschan Ilham Aliyev in Kasachstan eine Reihe von Dokumenten zwischen Aserbaidschan und Kasachstan unterzeichnet, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.

Der Vorstandsvorsitzende der Agentur zur Entwicklung des kleinen und mittleren Unternehmens in Aserbaidschan (KOBIA), Orkhan Mammadov, und der Vorstandsvorsitzende der Internationalen Handelskammer von Kasachstan, Ayan Yerenov, unterschrieben ein “Memorandum of Understanding zwischen der Agentur zur Entwicklung des kleinen und mittleren Unternehmens in Aserbaidschan und die Internationale Handelskammer von Kasachstan“.

Das Memorandum sieht die Förderung und Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen den KMU der beiden Länder im Bereich Investition, Innovationen und gegenseitigen Informationsaustausch vor.