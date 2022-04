Aserbaidschan und Kirgisistan unterzeichnen Dokumente VIDEO

Baku, 20. April, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 20. April hat mit Teilnahme des aserbaidschanischen Präsidenten, Ilham Aliyev, und seines kirgisischen Amtskollegen, Sadyr Dschaparow, die Unterzeichnung einer Reihe von Dokumenten stattgefunden, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.

Die Erklärung über die strategische Partnerschaft zwischen der Republik Aserbaidschan und der Kirgisischen Republik wurde vom Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und vom Präsidenten der Kirgisischen Republik, Sadyr Dschaparow, unterzeichnet.

Das Memorandum über die Bildung des zwischenstaatlichen Rates der Republik Aserbaidschan und der Kirgisischen Republik wurde vom Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und vom Präsidenten der Kirgisischen Republik, Sadyr Dschaparow, unterzeichnet.

Das Memorandum über die Zusammenarbeit zwischen der Akademie für Staatsverwaltung beim Präsidenten der Republik Aserbaidschan und der Staatsverwaltung beim Präsidenten der Kirgisischen Republik wurde vom Rektor der Akademie für Staatsverwaltung beim Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Urkhan Alakbarov, unterzeichnet und dem Rektor der Akademie für Staatsverwaltung beim Präsidenten der Kirgisischen Republik, Almazbek Akmataliyev,

unterschrieben.

Das Abkommen über die Zusammenarbeit zwischen der geschlossenen Aktiengesellschaft für Fernsehen und Rundfunk in Aserbaidschan und der öffentlichen Fernseh- und Rundfunkgesellschaft der Kirgisischen Republik wurde vom außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter Aserbaidschans in Kirgisistan, Latif Gandilov, und vom außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der Kirgisischen Republik in Aserbaidschan, Kairat Osmonalijew, unterzeichnet.

Das Abkommen über die Zusammenarbeit im Bereich der Landwirtschaft zwischen dem Landwirtschaftsministerium der Republik Aserbaidschan und dem Landwirtschaftsministerium der Kirgisischen Republik wurde vom Landwirtschaftsminister der Republik Aserbaidschan, Inam Karimov, und dem Landwirtschaftsminister der Kirgisischen Republik, Askarbek Janibekov, unterzeichnet.

Das Memorandum über die Zusammenarbeit zwischen dem staatlichen Dienst für Antimonopol- und Verbrauchermarktkontrolle beim Wirtschaftsministerium der Republik Aserbaidschan und dem Antimonopol-Regulierungsdienst beim Ministerium für Wirtschaft und Handel der Kirgisischen Republik wurde von Wirtschaftsminister Aserbaidschans, Mikayil Jabbarov, und dem Minister für Wirtschaft und Handel von Kirgisistan, Daniyar Amangeldiyev, unterzeichnet.

Das Memorandum über die Entwicklung der Zusammenarbeit im Bereich Kommunikation und Informations- und Kommunikationstechnologien zwischen dem Ministerium für digitale Entwicklung und Verkehr der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für digitale Entwicklung der Kirgisischen Republik wurde vom Minister für digitale Entwicklung und Verkehr der Republik Aserbaidschan, Raschad Nabiyev, und dem Minister für digitale Entwicklung der Kirgisischen Republik, Talantbek Imanov, unterzeichnet.

Das “Abkommen über den Luftverkehr zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und dem Ministerkabinett der Kirgisischen Republik“ wurde vom Minister für digitale Entwicklung und Verkehr der Republik Aserbaidschan, Raschad Nabiyev, und dem Minister für Verkehr und Kommunikation der Kirgisischen Republik, Erkinbek Osoyev, unterschrieben.

Die Absichtserklärung über die Zusammenarbeit zwischen der Agentur für geistiges Eigentum der Republik Aserbaidschan und der staatlichen Agentur für geistiges Eigentum und Innovation beim Ministerkabinett der Kirgisischen Republik im Bereich des Schutzes des geistigen Eigentums wurde vom aserbaidschanischen Außenminister, Jeyhun Bayramov, und dem kirgisischen Außenminister, Ruslan Kazakbayev, signiert.

Das Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit zwischen dem Finanzministerium der Republik Aserbaidschan und dem Finanzministerium der Kirgisischen Republik wurde vom Außenminister der Republik Aserbaidschan, Jeyhun Bayramov, und dem Außenminister der Kirgisischen Republik, Ruslan Kasachbayev, unterzeichnet.