Aserbaidschan und Kirgistan unterzeichnen eine Reihe von Dokumenten über Zusammenarbeit in verschiednenen Bereichen VIDEO

Bischkek, 11. Oktober, AZERTAC

Am Dienstag, dem 11. Oktober fand in Bischkek nach Abschluss der ersten zwischenstaatlichen Ratssitzung zwischen Aserbaidschan und Kirgisistan eine Zeremonie zur Unterzeichnung einer Reihe von Dokumenten statt, an der ebenfalls Präsident Ilham Aliyev und sein kirgisischer Amtskollege Sadir Japarov teilnahmen.

Aserbaidschan und Kirgistan unterzeichneten eine Reihe von Absichtserklärungen, Protokolle und Abkommen über Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen.

Präsident Ilham Aliyev und Präsident Sadir Japarov unterzeichneten den Beschluss der ersten Sitzung des zwischenstaatlichen Rates zwischen der Republik Aserbaidschan und der Kirgisistan.

Darüber hinaus wurden bei der Zeremonie zur Unterzeichnung eine Reihe von Absichtserklärungen über Zusammenarbeit im Bereich Handel und Industrie, Aufbau brüderlicher und partnerschaftlicher Beziehungen zwischen den Städten Baku und Bischkek, gegenseitiges Verständnis und Zusammenarbeit auf dem Gebiet Umweltschutz sowie ein Protokoll über Zusammenarbeit im Bereich Sozialversicherung, ein Kooperationsprogramm in den Jahren 2023-2025 und eine Vereinbarung über Zusammenarbeit im Bereich Pflanzenquarantäne unterzeichnet.

Außerdem wurde ein Abkommen zur Errichtung eines aserbaidschanisch-kirgisischen Entwicklungsfonds unterschrieben.