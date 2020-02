Aserbaidschan und Österreich tauschten sich über verschiedene Aspekte der Zusammenarbeit aus

Wien, 10. Februar, AZERTAC

Von 10. bis 14. Februar 2020 findet in Wien die internationale Konferenz der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO) zur nuklearen Sicherheit statt

Der aserbaidschanische Außenminister Elmar Mammadyarov nimmt ebenfalls an der Konferenz teil. Im Rahmen seines Besuches in Wien traf er mit seinem österreichischen Amtskollegen Alexander Schallenberg zusammen, wie das Wiener AZERTAC-Büro mitteilt.

Bei dem Treffen tauschten sich die Seiten über verschiedene Aspekte der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern aus und äußerten sich zufrieden über den aktuellen Stand der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Im Laufe des Gesprächs betonten die Minister die Wichtigkeit gegenseitiger Besuche in Hinsicht auf die Ausweitung der bilateralen Beziehungen. Die nächste Runde der politischen Konsultationen zwischen den Außenministerien Aserbaidschans und Österreichs wurde ebenfalls erörtert.

Minister Mammadyarov sprach beim Gespräch die bestehenden guten politischen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Österreich an und wies darauf hin, es gebe ein großes Potenzial für die Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Verkehr, humanitäre Hilfe und auf anderen Gebieten. Er erinnerte daran, dass derzeit ca. 60 österreichische Unternehmen in Aserbaidschan tätig sind. Gleichzeitig wurde die Bedeutung der österreichisch-aserbaidschanischen Zusammenarbeit im Verkehrsbereich hervorgehoben.

Die Seiten diskutierten auch die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Union und drückten ihre Unterstützung für die Entwicklung dieser Beziehungen aus.