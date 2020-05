Aserbaidschan und Polen diskutieren Aussichten für Ausweitung bilateraler Beziehungen

Baku, 7. Mai, AZERTAC

Bei einem Telefonat zwischen dem aserbaidschanischen Außenminister Elmar Mammadyarov und seinem polnischen Amtskollegen Jacek Czaputowicz wurde die Bedeutung internationaler Solidarität im Kampf gegen die globale Pandemie besprochen.

Die Seiten tauschten Informationen über die Maßnahmen gegen das Coronavirus aus, die in den beiden Ländern ergriffen werden, wie der Pressedienst des Außenministeriums gegenüber AZERTAC erklärte. Minister Mammadyarov informierte seinen Amtskollegen über das jüngste virtuelle Gipfeltreffen zum Kampf gegen das Coronavirus im Format einer Kontaktgruppe der Bewegung der Blockfreien Staaten, das auf Initiative des Präsidenten der Republik Aserbaidschan am 4. Mai per Videokonferenz stattfand.

Die Minister tauschten sich über die Aussichten für die weitere Entwicklung der bilateralen Beziehungen aus und äußerten sich zufrieden über den aktuellen Stand der politischen Beziehungen zwischen Aserbaidschn und Polen.

Im Laufe des Gesprächs diskutierten die Minister auch die Zusammenarbeit im Rahmen des Östlichen Partnerschaftsprogramms der Europäischen Union, das bevorstehende Gipfeltreffen der Östlichen Partnerschaft sowie die Zusammenarbeit zwischen der Visegrad-Gruppe und der Östlichen Partnerschaft.

Die Seiten erörterten außerdem die Fragen der Zusammenarbeit im Rahmen internationaler Organisationen, insbesondere der Vereinten Nationen.