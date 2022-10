Aserbaidschan und Polen erzielen Vereinbarung über Informationsaustausch über gegenseitige Investitions- und Exportmöglichkeiten

Baku, 24. Oktober, AZERTAC

Zdzisław Sokal, Vorstandsmitglied der Polnischen Investitions- und Handelsagentur besuchte die Export- und Investitionsförderungsagentur (AZPROMO).

Der Leiter von AZPROMO, Yusif Abdullayev, wies beim Treffen darauf hin, dass sich die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Aserbaidschan und Polen erfolgreich entwickeln. Es gibt ein großes Potenzial für den Ausbau der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft, fügte er hinzu.

Zdzisław Sokal informierte über die Aktivitäten der polnischen Investitions- und Handelsagentur, das Geschäfts- und Investitionsumfeld in Polen und sprach die Möglichkeiten für die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Geschäftskreisen der beiden Länder an.

Zwischen den Seiten wurde eine Vereinbarung über den Informationsaustausch über gegenseitige Investitions- und Exportmöglichkeiten erzielt.

Am Treffen nahmen ebenfalls der Botschafter Aserbaidschans in Polen Nargiz Gurbanova und der Botschafter Polens in Aserbaidschan Rafal Poborski teil.