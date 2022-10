Aserbaidschan und Saudi-Arabien erörtern weiteren Ausbau bilateraler Zusammenarbeit

Kairo, 25. Oktober, AZERTAC

Beim einem Treffen des Botschafters Aserbaidschans im Königreich Saudi-Arabien, Schahin Abdullayev, mit dem Minister für Kommunen und Stadtentwicklung dieses Landes, Majid bin Abdulla al-Hugail, wurden Fragen der weiteren Entwicklung der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen erörtert.

Der Botschafter gab im Laufe des Gesprächs dem Minister von Saudi-Arabien detaillierte Informationen über die Entwicklungs- und Wirtschaftsreformen, die in Aserbaidschan durchgeführt werden. Er sprach zugleich die Restaurierungs- und Wiederaufbauarbeiten an, die in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten Aserbaidschans durchgeführt wurden. Der aserbaidschanische Diplomat fügte hinzu, dass das saudi-arabische Unternehmen ”ACWA Power“ derzeit ein Windkraftwerksprojekt mit einer Produktionskapazität von 240 Megawatt und im Wert von 300 Millionen US-Dollar in den Regionen Abscheron und Khizi verwirklicht.

Der Minister von Saudi-Arabien zeigte sich zufrieden mit dem aktuellen Stand der Beziehungen zu Aserbaidschan und betonte, dass es ein großes Potenzial für die Entwicklung der Zusammenarbeit in anderen Bereichen sowie im Energiesektor gibt.