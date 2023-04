Aserbaidschan und Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit erörtern weiteren Ausbau gegenseitiger Zusammenarbeit

Peking, 17. April, AZERTAC

Eine Delegation um den Assistenten des aserbaidschanischen Präsidenten, Anar Alakbarov, hat sich im Rahmen ihres Besuchs in der Volksrepublik China mit dem Generalsekretär der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), Zhang Ming, in Peking getroffen.

Generalsekretär Zhang Ming begrüßte eine aktive Rolle Aserbaidschans als Dialogpartner der SOZ und äußerte sich lobend über eine aktive Teilnahme Aserbaidschans an den jüngsten Veranstaltungen, die im Rahmen dieser Organisation stattfanden. Der SOZ-Generalsekretär betonte besonders die Teilnahme des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev am SOZ-Gipfel, der im September des letzten Jahres in Samarkand stattfand. Er sprach auch enge Zusammenarbeit zwischen der Organisation und Aserbaidschan an.

Generalsekretär Zhang Ming wies darauf hin, dass aktive Beteiligung der Heydar Aliyev-Stiftung an den Veranstaltungen der Organisation die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der SOZ stärke, und fügte hinzu, dass Aserbaidschan sein kulturelles und humanitäres Potenzial durch eine Reihe wichtiger Veranstaltungen unter Beweis gestellt habe, die im SOZ-Sekretariat veranstaltet und von Aserbaidschan initiiert wurden.

Anar Alakbarov hob die Aussichten für die Entwicklung der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen hervor und fügte hinzu, dass Aserbaidschan den Beziehungen mit der SOZ große Bedeutung beimisst.

Anar Alakbarov bemerkte, dass das Land, nachdem Aserbaidschan Dialogpartner der SOZ geworden war, eine Reihe von Veranstaltungen organisiert habe, und erinnerte daran, dass die Teilnahme von Präsident Ilham Aliyev am Samarkand-Gipfel als Ehrengast das Interesse Aserbaidschans an der Ausweitung seiner Zusammenarbeit mit der SOZ zeige.

Bei dem Treffen wurden Fragen der weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der SOZ in verschiedenen Bereichen eingehend erörtert.

x x x

Im Rahmen des Besuchs in der Volksrepublik China traf die aserbaidschanische Delegation auch mit dem Vorsitzenden der Gesellschaft des chinesischen Volkes für Freundschaft mit dem Ausland, Lin Songtian, zusammen.

Lin Songtian begrüßte die rasante Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und China und stellte fest, dass das politische Vertrauen zwischen den Staatsoberhäuptern beider Länder wichtige Impulse für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen gegeben habe.

Als Lin Songtian über das im Jahr 2017 zwischen der Gesellschaft des chinesischen Volkes für Freundschaft mit dem Ausland und der Heydar Aliyev- Stiftung unterzeichnete Memorandum sprach, das zur Vertiefung der Zusammenarbeit im humanitären und kulturellen Bereich beitrug, sprach er die Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit auf anderen Gebieten sowie in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus, Jugend, Sport und Medien an.

Anar Alakbarov sagte seinerseits, dass die Zusammenarbeit zwischen der Heydar Aliyev-Stiftung und der Gesellschaft des chinesischen Volkes für Freundschaft mit dem Ausland zur Stärkung der engen freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Völkern beigetragen habe.

Die Seiten erörterten auch die Aussichten für eine Zusammenarbeit zwischen der Heydar Aliyev-Stiftung und der Gesellschaft des chinesischen Volkes für Freundschaft mit dem Ausland.