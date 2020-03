Aserbaidschan und Türkei erörtern Aussichten für Beziehungen in Hatay

Hatay, 10. März, AZERTAC

In der Versammlung der Stadtgemeinde Hatay in der Türkei hat eine Veranstaltung zum Thema "Brücke für Bruderschaft von Hatay zum Kaspischen Meer" stattgefunden.

AZERTAC zufolge nahmen an der Veranstaltung der Botschafter Aserbaidschans in der Türkei, Khazar Ibrahim, der erste stellvertretende Vorsitzende des Staatsausschusses für die Arbeit mit der Diaspora, Valeh Hajiyev, Mitglied des Koordinierungsrates der Aserbaidschaner in der Welt, der Ehrenvorsitzende des Kongresses der in Europa lebenden Aserbaidschaner Baschar Kömür teil.

Zuerst wurden die Nationalhymnen von Aserbaidschan und der Türkei intoniert. Dann wurde das Gedenken von Märtyrern mit einem minutenlangen Schweigen geehrt.

Der aserbaidschanische Botschafter in der Türkei Khazar Ibrahim sprach in seiner Rede über die Bedeutung der gegenseitigen Solidarität zwischen den beiden Ländern und betonte, dass einer der Hauptgründe für die Durchführung großer Projekte Aserbaidschans in der Türkei auf die Unterstützung des Brüderlandes gerichtet ist.

Der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, Valeh Hajiyev, sprach über die Bedeutung der gemeinsamen Aktivitäten von Diasporaorganisationen für die Entwicklung der brüderlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Türkei.

Der Vorsitzende der Stadtgemeinde Hatay, Lutfi Savas, sagte seinerseits, er sei mit dem Besuch von aserbaidschanischen Vertretern in Hatay zufrieden. Die heutige Veranstaltung ist einer der wichtigsten Tage im Leben der Stadt Hatay, sagte er.