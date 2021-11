Aserbaidschan und USA erörtern Perspektiven für Weiterentwicklung bilateraler Beziehungen

Baku, 6. November, AZERTAC

Am Samstag, dem 6. November traf der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov die stellvertretende Assistentin des US-Außenministers für Politik für Südeuropa und den Kaukasus, Erika Olson zusammen.

Minister Jeyhun Bayramov wies auf die Bedeutung des aktuellen Besuchs von Erika Olson in Aserbaidschan in Hinsicht auf die Erörterung der Perspektiven für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den Vereinigten Staaten sowie die aktuelle Situation in der Region, wie das aserbaidschanische Außenministerium gegenüber AZERTAC erklärte. Die Seiten wiesen darauf hin, dass zwischen den beiden Ländern eine lange und erfolgreiche Partnerschaft besteht.

Frau Erica Olson sagte ihrerseits, dass bei ihrem Besuch ein sehr produktives Treffen mit dem Präsidentin von Aserbaidschan stattgefunden hat. Die Unterstützung Aserbaidschans für die Sicherheit in Afghanistan im Rahmen der NATO-Friedensmission wurde hoch eingeschätzt.

Die Seiten tauschten sich über die aktuelle Situation in der Region in der Nachkriegsphase aus.

Bayramov informierte den Gast über die von Aserbaidschan unternommenen Schritte zur Umsetzung der trilateralen Erklärungen.

Die Seiten diskutierten andere Fragen von gemeinsamem Interesse.