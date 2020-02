Aserbaidschan und Ukraine unterzeichnen Dokument über Zusammenarbeit im Öl- und Gassektor

Kiew, 1. Februar, AZERTAC

In der ukrainischen Hauptstadt hat ein Treffen der Arbeitsgruppe für Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der Ukraine im Energiesektor stattgefunden, wie das ukrainische Büro von AZERTAC berichtete.

Der aserbaidschanische Energieminister Parviz Schahbazov, der Präsident des staatlichen Ölkonzerns SOCAR Rovnag Abdullayev, der stellvertretende Wirtschaftsminister, Niyazi Safarov, der stellvertretende Energieminister Elnur Soltanov und andere Beamten nahmen am Treffen teil.

Der ukrainische Minister für Energie und Umwelt, Alexei Orjel, sagte bei dem Treffen, dass sich die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der Ukraine auch im Energiesektor weiterentwickelt. In der Stadt Odessa gibt es viele Öl- und Gasunternehmen, die derzeit privatisiert werden. Die ukrainische Seite ist an Investitionen aserbaidschanischer Unternehmen in diesem Bereich interessiert.

Der Minister sagte zudem, dass Aserbaidschan die Öl- und Gasprodukte über die Ukraine auf die ausländischen Märkte, insbesondere nach Weißrussland exportieren kann.

Am Ende des Treffens wurde ein Dokument über die Zusammenarbeit in den Bereichen Öl und Gas unterzeichnet. Das Dokument sieht auch den Transport aserbaidschanischer Ölprodukte über die Ukraine vor.