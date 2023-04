Aserbaidschan und Usbekistan erörtern Zusammenarbeit im Informationsbereich

Baku, 3. April, AZERTAC

Eine Delegation bestehend aus Leitern mehrerer staatlicher Institutionen Aserbaidschans weilt zu einem Besuch in Usbekistan.

Die Delegation um den Vorsitzender des Audiovisuellen Rates der Republik Aserbaidschan Ismet Sattarov, traf sich am 3. April in Taschkent mit Asadjon Khojaev, dem Generaldirektor der Informations- und Massenkommunikationsagentur beim Präsidialamt der Republik Usbekistan. Bei dem Treffen wurde die Informationssicherheit zwischen den beiden Ländern, die Aussichten für die Erweiterung der bilateralen Zusammenarbeit diskutiert. Die Bedeutung der Umsetzung konkreter Projekte für die Entwicklung der Beziehungen im Medienbereich angesprochen. Die usbekische Seite bekundete ihr Interesse für Aserbaidschans Erfahrungen im Medien- und Informationsbereich sowie im Kampf gegen Fake News. In den Gesprächen wurde die Wichtigkeit des Austauschs von Nachrichten- und Erfahrungen und der weiteren Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den führenden Nachrichtenagenturen der beiden Länder hervorgehoben.

Man verwies bei dem Treffen auf die Wichtigkeit der Vermittlung von Informationen über die Bauarbeiten an die internationale Gemeinschaft, die in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten Aserbaidschans durchgeführt werden. Zudem wurde betont, dass die Massenmedien eine wichtige Rolle dabei spielen.

Im Rahmen des Besuchs in Usbekistan lernte die aserbaidschanische Delegation das aserbaidschanische Kulturzentrum namens Heydar Aliyev kennen. Der Direktor des Zentrums, Samir Abbasov, teilte den Besuchern mit, dass im Zentrum das Heydar Aliyev Museum, das Aserbaidschanisch-Usbekische Freundschaftsmuseum, das Aserbaidschanische Geschichts- und Staatlichkeitsmuseum und das Teppichmuseum funktionieren. Er sprach große Bedeutung dieser Museen für die Entwicklung der Freundschaftsbeziehungen zwischen Aserbaidschan und Usbekistan an.