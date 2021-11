Aserbaidschan und Vereinigte Arabische Emirate bauen Zusammenarbeit im Bereich klein- und mittelständischer Unternehmen aus

Baku, 2. November, AZERTAC

Der Vorstandsvorsitzende der Agentur für die Entwicklung klein -und mittelständischer Unternehmen (KMU) in Aserbaidschan

Orkhan Mammadov traf mit dem Staatsminister für Unternehmertum und KMU der Vereinigten Arabischen Emirate Ahmed Belhoul Al Falasi zusammen.

Bei dem Treffen betonte man die Bedeutung der Arbeiten, die in Richtung der Entwicklung des KMU-Sektors in Aserbaidschan und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Seiten tauschten ihre Meinungen über die Ausweitung der Geschäftsbeziehungen zwischen den Unternehmen beider Länder sowie über die Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten aus. Im Laufe des Gesprächs wurde auch die Schaffung einer Kooperationsplattformen diskutiert, die Geschäftsleute beider Länder vereinen sollen.