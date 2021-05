Aserbaidschan und Vereinigtes Königreich unterzeichnen zwei Dokumente

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Aserbaidschan und das Vereinigte Königreich unterzeichneten zwei Dokumente.

Die Dokumente wurden in der 4. Sitzung der Aserbaidschanisch-Britischen Zwischenstaatlichen Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Baku unterzeichnet.

Eines der Dokumente ist das "Memorandum of Understanding zwischen dem Energieministerium der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Internationalen Handel des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland über die Zusammenarbeit beim Übergang zu sauberer Energie". Das Dokument sieht die weitere Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in Energiefragen und die Prüfung der Möglichkeiten für die Lösung des Problems des Klimawandels vor. Das Memorandum wird die Zusammenarbeit in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, kohlenstoffarme Technologien, Stromnetze, sowie den Übergang zu einem liberalen Energiemarkt, den Austausch von Informationen und Erfahrungen umfassen.

Gleichzeitig wurde ein Memorandum of Understanding im Bereich der digitalen Regierung zwischen dem Zentrum für E-Government-Entwicklung der staatlichen Agentur für den öffentlichen Dienst und soziale Innovationen unter dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan und dem Digital Government Service des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland unterzeichnet.