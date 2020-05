Aserbaidschan und WHO unterzeichnen Spenderabkommen

Baku, 11. Mai, AZERTAC

Als Vorsitzender der Bewegung der Blockfreien Staaten kündigte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, bei einem virtuellen Gipfel der Organisation zur Bekämpfung von Covıd-19, der auf seine Initiative am 4. Mai 2012 stattfand, die Gewährung der Geldunterstützung für die bedürftigsten Mitglieder der Bewegung der Blockfreien Staaten in diesem Bereich durch die aserbaidschanische Regierung an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) an.

AZERTAC zufolge wurde in diesem Zusammenhang am 11. Mai im WHO-Hauptquartier in Genf ein "Spenderabkommen zwischen der Republik Aserbaidschan und der Weltgesundheitsorganisation (WHO)" unterzeichnet.