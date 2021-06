Aserbaidschan und die Türkei erörtern Aussichten für weitere Entwicklung militärischer Zusammenarbeit

Baku, 3. Juni, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 3. Juni ist der Verteidigungsminister der Republik Aserbaidschan, Generaloberst Zakir Hasanov, mit einer türkischen Delegation um den stellvertretenden Generalstabschef der türkischen Streitkräfte, Generalleutnant, Selcuk Bayraktaroglu, zusammengetroffen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC besuchte die türkische Delegation vor dem Treffen das Grabmal von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev in der Ehrenallee. Dann waren die türkischen Gäste in der Märtyrerallee. Hier ehrten sie das Andenken der aserbaidschanischen Söhne und Töchter, die ihr Leben für die Unabhängigkeit und die Wiederherstellung der territorialen Integrität unseres Landes hingegeben haben, legten Blumen an ihren Gräbern nieder. Anschließend wurde hier das Denkmal besucht, das zum Andenken an die für die Befreiung von Baku gestorbenen türkischen Märtyrer errichtet worden ist.

Dann fand ein Treffen mit der türkischen Delegation im Verteidigungsministerium statt.

Im Mittelpunkt des Treffens stand die Weiterentwicklung der aserbaidschanisch-türkischen militärischen Zusammenarbeit. Die Seiten führten auch einen Meinungsaustausch über die Durchführung gemeinsamer Militärübungen der Armeen beider Bruderländer und andere interessante Themen.