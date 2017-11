Aserbaidschan wird Afghanistan auch nach 2017 unterstützen

Baku, 11. November, AZERTAC

Der aserbaidschanische Verteidigungsminister, Generaloberst Zakir Hasanow, nahm an einem Treffen auf der Ebene der Verteidigungsminister der Staaten in Brüssel teil, die zur NATO-Mission "Resolute Support" (Entschlossene Unterstützung) in Afghanistan beitragen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC wurde bei dem Treffen über die Sicherheitsfragen in Afghanistan, die Zukunft der Mission "Entschlossene Unterstützung“ sowie die Entwicklung der afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte gesprochen.

Generaloberst Z. Hasanov sprach in seiner Rede Aserbaidschans Beitrag zu den Friedenseinsätzen in Afghanistan an und betonte besonders die Implementierung verschiedener Programme in den Hochschul-, Bildungs-, Infrastruktur-, Transport-, Investitionsbereichen in diesem Land.

Der aserbaidschanische Verteidigungsminister machte Teilnehmer darauf aufmerksam, Aserbaidschan werde auch nach 2017 Afghanistan in den Verteidigungs- und Sicherheitsfragen beistehen.

Er unterstrich auch die historische Bedeutung der vor kurzem eröffneten neuen Eisenbahnstrecke Baku-Tiflis-Kars in einem riesigen geopolitischen Raum und betonte, dass diese Strecke Europa mit Asien verbindet und Teil des Projekts zur Wiederherstellung der Seidenstraße auf dem Schienenweg ist. Die BTK hat auch große Bedeutung in Hinsicht auf die Deckung der Bedürfnisse der Mission "Entschlossene Unterstützung“, so Z. Hasanov.