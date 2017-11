Aserbaidschanisch-französische Zusammenarbeit im Kulturbereich diskutiert

Paris,24. November, AZERTAC

Der Minister für Kultur und Tourismus der Republik Aserbaidschan Abulfas Garayev hat sich mit der französischen Kulturministerin Françoise Nyssen getroffen. Bei dem Treffen wurden Fragen der Zusammenarbeit im Kulturbereich zwischen den beiden Ländern diskutiert.

Minister Garayev sprach beim Gespräch die unterzeichneten vier wichtigen Vereinbarungen im Bereich der Kultur zwischen den beiden Ländern an und fügte hinzu, dass in den letzten Jahren Aserbaidschan eine Reihe von wichtigen Projekte für die Erweiterung der Zusammenarbeit mit Frankreich im Kulturbereich realisiert hat. Er erinnerte daran, dass das Ministerium gemeinsam mit der Heydar Aliyev Stiftung aserbaidschanische Kulturtage in mehreren Regionen Frankreichs veranstaltete. Minister Garayev wies auf die Wichtigkeit des weiteren Ausbaus der Beziehungen im Bereich der Kultur hin. Der Minister lud seine französische Amtskollegin zu einem Besuch in Aserbaidschan ein.

Frau Nyssen verwies auf die Wichtigkeit der Umsetzung gemeinsamer Projekte in der Zukunft.

Minister Garayev informierte seine französische Amtskollegin über Projekte, die auf Initiative der Ersten Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan Mehriban Aliyeva in Frankreich durchgeführt wurden. Er betonte den Beitrag Aserbaidschans zum interkulturellen Dialog und sagte, dass Aserbaidschan für die Durchführung von allen gemeinsamen Projekten engagiert beleibt und an der Vertiefung der gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit interessiert ist.

Der Minister sprach zugleich den armenisch-aserbaidschanischen Berg-Karabach-Konflikt an und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass das offizielle Paris als einer der Ko-Vorsitzenden der OSZE Minsker-Gruppe die wichtigen Schritte für die Verhinderung der Propaganda der armenisch besetzten aserbaidschanischen Gebiete und des separatistischen Regimes in Frankreich unternehmen wird.

Botschafter von Aserbaidschan in Frankreich Rahman Mustafayev war ebenfalls beim Treffen anwesend.

Schahla Agalarova, AZERTAC

Paris