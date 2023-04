Aserbaidschanisch-saudischer Business-Rat hält ihre erste Sitzung ab

Baku, 12. April, AZERTAC

Die erste Sitzung des Aserbaidschanisch-saudischen Business-Rates hat in Riad stattgefunden.

Beamte und Geschäftsleute aus den beiden Ländern nahmen an dem Treffen teil.

Laut der Auskunft der Agentur zur Entwicklung der kleinen und mittleren Unternehmen in Aserbaidschan (KOBIA) gegenüber AZERTAC haben die KOBIA und die Agentur zur Export- und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO) sowie aserbaidschanische Geschäftsleute im Rahmen der Veranstaltung Präsentationen über die Geschäfts- und Investitionsmöglichkeiten in Aserbaidschan, das Exportpotenzial, die Unterstützung und Dienstleistungen für in- und ausländische Geschäftsleute sowie die Aussichten für eine Zusammenarbeit in diesem Bereich durchgeführt.

Das Ministerium für Investitionen und Exportentwicklung von Saudi-Arabien führte ebenfalls Präsentationen über das Investitionspotenzial seines Landes sowie über die für Geschäftsleute geschaffenen Möglichkeiten und die produzierten Produkte und Dienstleistungen.

Die Veranstaltung setzte sich mit „B2B“-Treffen fort, bei denen Themen wie Informations- und Erfahrungsaustausch, Kooperationsmöglichkeiten, Organisation gemeinsamer Veranstaltungen und Treffen sowie gemeinsame Geschäftsmissionen zwischen den KMU beider Länder diskutiert.

Der Aserbaidschanisch-saudische Business-Rat wird Unternehmerinitiativen unterstützen, beim Aufbau direkter Beziehungen zwischen den Unternehmern der beiden Ländern helfen, gegenseitige Besuche, Treffen und verschiedene Veranstaltungen organisieren und Informationen zwischen Geschäftsleuten austauschen.