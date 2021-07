Aserbaidschanisch-serbisches Wirtschaftsforum abgehalten

Baku, 27. Juli, AZERTAC

Im Rahmen der 6. Sitzung der Zwischenstaatlichen Kommission für Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Republik Aserbaidschan und der Republik Serbien fand ein aserbaidschanisch-serbisches Wirtschaftsforum in Baku statt.

Laut der Auskunft des Fonds zur Export- und Investitionsförderung in Aserbaidschanische (AZPROMO) gegenüber AZERTAC nahmen am Forum aserbaidschanische und serbische Unternehmen teil, die in verschiedenen Wirtschaftssektoren tätig sind.

Auf dem Forum informierte man serbische Geschäftsleute über die konsequente und zielgerichtete Arbeit, die in Aserbaidschan in Richtung der Entwicklung des Nichtölsektors, Unternehmertums, der weiteren Verbesserung des Geschäfts- und Investitionsklimas durchgeführt wird. Serbische Unternahmen führten Präsentationen durch.

Man teilte auf dem Forum mit, dass der Handelsumsatz zwischen Aserbaidschan und Serbien im vergangenen Jahr um 6,3 Prozent und im Januar-Mai dieses Jahres um 55,4 Prozent gestiegen sei.

Die Seiten tauschten sich über die Möglichkeiten für zukünftige Zusammenarbeit aus.