Aserbaidschanisch-türkischer Militärdialog in Baku begonnen

Baku, 6. Dezember, AZERTAC

Am 5. Dezember hat die 10. Sitzung des hochrangigen aserbaidschanisch-türkischen Militärdialogs ihre Arbeit in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku begonnen, wie AZERTAC berichtete.

Laut der Auskunft des Verteidigungsministeriums gegenüber der Nachrichtenagentur AZERTAC besuchten Sitzungsteilnehmer vor der Sitzung die Ehrenallee, wo sie das Andenken von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev mit großem Respekt ehrten und einen Blumenkranz an seinem Grab niederlegten. Dann kamen Sitzungsteilnehmer in der Märtyrerallee an, wo sie das Gedenken derjenigen ehrten, die ihr Leben für die Freiheit und territoriale Integrität Aserbaidschans hingegeben haben. Man legte am Mahnmal, “Ewiges Feuer“ einen Blumenkranz nieder.

Anschließend besuchten Teilnehmer das zum Andenken an die türkischen Soldaten errichtete Denkmal, die ihr Leben für die

Befreiung von Baku aus armenischen und bolschewistischen Daschnaken hingegeben haben. Die Gäste legten frische Blumensträuße am Mahnmal.

Dann begann die Sitzung ihre Arbeit. Die Arbeitsgruppen diskutieren den aktuellen Zustand der bilateralen Beziehungen im militärischen Bereich.

Der Ko-Vorsitzende der Sitzung auf der aserbaidschanischen Seite ist der Stellvertreter des Verteidigungsministers für Personal, Generalleutnant Karim Valiyev und der Ko-Vorsitzende auf der türkischen Seite ist der Leiter der Hauptverwaltung für Pläne und Grundsätze des Generalstabs, Generalleutnant Yavuz Turkgenji.

Im Rahmen des Militärdialogs, der am 7. Dezember endet, sollte ein Aktionsplan für 2018 vereinbart werden.

Es sei darauf hingewiesen, dass das letzte Treffen des aserbaidschanisch-türkischen hochrangigen Militärdialogs im Dezember 2016 in Ankara stattfand.