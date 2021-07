Aserbaidschanisch-türkisches Energieforum soll im Oktober in Baku stattfinden

Baku, 7. Juli, AZERTAC

Der aserbaidschanische Energieminister Parviz Schahbazov und der türkische Minister für Energie und natürliche Ressourcen, Fatih Donmez, haben ein Treffen im Videokonferenzformat abgehalten.

Bei dem Treffen wurden die Fragen der Zusammenarbeit im Energiesektor erörtert.

Laut der Auskunft des Energieministeriums gegenüber AZERTAC wurden bei dem Online- Treffen die Bestimmungen der Zusammenarbeit im Energiebereich in der am 15. Juni dieses Jahres in der Stadt Schuscha unterzeichnete “Erklärung von Schuscha über alliierten Beziehungen zwischen der Republik Aserbaidschan und der Republik Türkei" und in anderen Dokumenten betrachtet.

Im Laufe der Gespräche wurden vereinbart, im Oktober des laufenden Jahres das aserbaidschanisch-türkische Energieforum in Baku abzuhalten.

Die Seiten tauschten sich auch über andere wichtige Bereiche und Aspekte der Zusammenarbeit im Energiesektor aus.