Aserbaidschanische Agraruniversität und Oklahoma State University unterzeichnen Memorandum of Understanding

Washington, 8. November, AZERTAC

Die Aserbaidschanische Staatliche Agraruniversität (ADAU) und die Oklahoma State University haben im Rahmen des Landwirtschaftsforums Oklahoma-Aserbaidschan ein Memorandum of Understanding zur Zusammenarbeit im Agrarbereich unterzeichnet. Das Dokument wurde vom Rektor der Aserbaidschanischen Agraruniversität, Ibrahim Jafarov und dem ersten Vizepräsidenten der Oklahoma State University Gary Sandefur unterschrieben.

Die unterzeichneten Dokumente sehen die Entwicklung gemeinsamer akademischer Programme und den Studentenaustausch vor.

An der Unterzeichnungszeremonie nahmen die Lehrer und Studenten der Universität sowie der aserbaidschanische Landwirtschaftsminister Inam Karimov und andere Gäste teil.

In seinem Interview mit AZERTAC sagte der Rektor von ADAU Ibrahim Jafarov: “Die internationalen Beziehungen spielen eine wichtige Rolle im Bildungssystem. Aus dieser Sicht arbeitet die Aserbaidschanische Staatliche Agraruniversität mit ca. 100 Universitäten in mehr als 25 Ländern zusammen. Wir pflegen Kontakte auch zu vielen Universitäten in den USA, darunter auch mit der Oklahoma State University und unterzeichneten heute ein Memorandum of Understanding. Dieses Memorandum sieht den Austausch von Lehrern, Studenten, Doktoranden sowie die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen vor.“

Es sei erwähnt, dass ca. 20 Mitarbeiter von Agrarunternehmen aus Aserbaidschan unter der Leitung von Landwirtschaftsminister Inam Karimov in den USA weilen, um an einem Agrarforum zwischen Oklahoma und Aserbaidschan teilzunehmen.