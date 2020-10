Baku, 25. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanische Armee setzt hochpräzise Waffen gegen feindliche militärische Ziele ein.

Das teilte das aserbaidschanische Verteidigungsministerium am Sonntag mit.

Hier sei erwähnt, dass die Kämpfe tagsüber am 24. Oktober und in der Nacht des 25. Oktober in den Richtungen Aghdara, Khojavend, Füsuli, Hadrut, Gubadli und Lachin mit unterschiedlicher Intensität fortgesetzt wurden. Die Einheiten der aserbaidschanischen Armee setzten ihre Kampfaktivitäten in den wichtigsten Richtungen entsprechend ihrem Einsatzplan fort und rückten gegen feindliche Stellungen vor, hieß es.