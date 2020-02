Aserbaidschanische Armeeangehörigen nehmen an internationalen Veranstaltungen teil

Baku, 24. Februar, AZERTAC

Eine Gruppe von Vertretern der aserbaidschanischen Streitkräfte nimmt an einer Reihe von internationalen Veranstaltungen teil.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC tauschen aserbaidschanische Armeeangehörigen bei einer Veranstaltung zum Thema “Cybersicherheit“ ihre Erfahrungen mit ihren türkischen und georgischen Kollegen in Tiflis aus. Darüber hinaus nehmen aserbaidschanische Militärpersonen am Kurs “Bewertung der Kampfbereitschaft“ im deutschen Oberammergau und am Kurs “Bewaffnetes Konfliktrecht“ in Ankara (Türkei) teil.