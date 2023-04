Aserbaidschanische Athleten gewinnen im März 70 Medaillen bei internationalen Wettkämpfen

Baku, 1. April, AZERTAC

Die aserbaidschanischen Athletinnen und Athleten haben im März des laufenden Jahres insgesamt 70 Medaillen bei internationalen Wettkämpfen gewonnen.

AZERTAC zufolge teilte dies Farid Gayibov, Minister für Jugend und Sport in seiner Notiz auf der offiziellen Website des Ministeriums mit.

Diese Medaillen wurden bei internationalen Turnieren in rhythmischer Gymnastik, Sportgymnastik, akrobatischer Gymnastik, im griechisch-römischen Ringen, Freistilringen, Schießen, Taekwondo, Judo, Parajudo, Boxen, Tischtennis, Karate, Para-Karate und in anderen Sportarten erkämpft, fügte Minister Gayibov hinzu.

Der Minister machte in seiner Notiz darauf aufmerksam, dass die Judo-Abteilung des Ministeriums ihre Tätigkeit bereits auch in unseren von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten aufgenommen hat. Die auf Initiative des Ministeriums für Jugend und Sport und mit Unterstützung des aserbaidschanischen Judoverbandes im Dorf Agali im Distrikt Zangilan eröffnete Judosektion wurde jungen Judokas zur Verfügung gestellt. Ich glaube, dass mit der Ansiedlung der Bevölkerung in anderen Siedlungen von Karabach und Ost-Sangesur weitere notwendige Schritte für ihre Gesundheit und ihren Sport unternommen werden, so Minister Gayibov.