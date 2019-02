Aserbaidschanische Athletin holt zwei Goldmedaillen bei Bergski- Wettbewerben im Iran

Baku, 4. Februar, AZERTAC

Die aserbaidschanische paralympische Mannschaft nimmt in der Geschichte der aserbaidschanischen Paralympics zum ersten Mal am internationalen Turnier in der Wintersportart teil.

Laut der Auskunft des aserbaidschanischen paralympischen Komitees gegenüber AZERTAC hat unsere Athletin Gulnar Rahimova, die in der asiatischen Meisterschaft im Bergski im Iran antrat, am ersten Tag Gold bei den "Groß-Slalom-Wettbewerben gewonnen.

Auch am zweiten Tag der Meisterschaft zeigte G.Rahimova das beste Ergebnis in den "Slalom" -Wettbewerben. Nach den Ergebnissen beider Wettbewerbe gewann die aserbaidschanische Athletin zwei Goldmedaillen.